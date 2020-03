Coronavirus en Dordogne : les services publics s'organisent pour répondre aux habitants

A cause de l'épidémie de coronavirus, les services publics en Dordogne s'organisent et adaptent leur accueil. Si vous êtes une mairie et que vous avez mis en place des dispositifs spécifiques, contactez France Bleu Périgord.

La Chambre des métiers et de l'artisanat de Dordogne

L’accueil physique des artisans au Pôle interconsulaire de Coulounieiex-Chamiers est fermé depuis ce lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre. Les artisans périgourdins peuvent contacter la Chambre des métiers et de l'artisanat par mail ou par téléphone.

05.53.35.87.00 et au à l'adresse suivante conseil@cm24.fr

La Chambre des métiers est là pour répondre aux questions et orienter les artisans au mieux dans ces difficultés économiques.

Sarlat

A partir de ce mardi 17 mars, les services de la ville de Sarlat, ceux de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir et du Centre communal d'action social sont fermés au public "pour garantir la protection de tous". Cependant, des agents sont toujours sur le terrain et mobilisés pour "traiter les demandes essentielles comme le portage des repas, les missions principales liées à l'Etat civil, la sécurité et la propreté".

En revanche, "un dispositif d'accueil téléphonique" est mis en place dès à présent avec les numéros habituels "pour permettre à tous de pouvoir joindre les trois structures en cas de besoin".

La mairie de Sarlat : 05.53.31.53.31

La Communauté de communes : 05.53.31.90.20

Le Centre communal d'action social : 05.53.53.88.88

Coulounieiex-Chamiers

La mairie de Coulounieix-Chamiers informe ses habitants via une page web dédiée avec les dernières informations. Depuis ce lundi 16 mars, la mairie fonctionne en "service minimum".

L'acceuil se poursuit donc physiquement mais de manière restreinte et il est demandé au plus possible aux habitants de téléphoner, d'envoyer des mails pour avoir leurs renseignements.

La mairie de Coulounieix-Chamiers : 05.53.35.57.57 ou mail ville@coulounieix-chamiers.fr

Les services techniques : 05.53.35.57.30 ou mail techniques@coulounieix-chamiers.fr

Le Centre communal d'action sociale : 05.53.35.57.50 ou par mail social@coulounieix-chamiers.fr

Saint-Astier

La mairie de Saint-Astier met en place un numéro de téléphone dédié pour ses habitants pour toutes les questions pratiques : 06.07.13.05.70

L'accueil de la maire reste ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 16 heures.

Javerlhac et la Chapelle-Saint-Robert

La mairie de Javerlhac et la Chapelle-Saint-Robert met en place "un système de portage à domicile des produits de première nécessité". Une équipe de volontaire doit assurer la livraison "pour les personnes les plus isolées".

Mairie de Javerlhac et la Chapelle-Saint-Robert : 05.53.56.30.18