Coronavirus en Dordogne : les soignants de l'hôpital très émus par les applaudissements des Périgourdins

C'est une banderole que vous n'avez pas pu rater si vous passez de temps en temps encore par le rond-point de l'hôpital, à Périgueux. Une grande banderole avec inscrit en lettres rouges : "Merci pour vos 20h, ça nous réchauffe le coeur". Référence aux applaudissements des Français tous les soirs à 20h pour le personnel soignant qui lutte contre le coronavirus et sauve des vies.

Les soignants ont voulu dire merci pour leur soutien aux Périgourdins. Soutien qui se manifeste depuis le début du confinement par plein de petites attentions explique Rose, une aide soignante de l'hôpital, qui s'exprime au nom de tous ses collègues :

"Par exemple Hyper U nous a apporté des salades, et un chocolatier nous a apporté des chocolats. Aux urgences, les pizzerias apportent des pizzas, il y a aussi des viennoiseries" dit cette aide soignante.

Et le soir à 20h, ce sont les habitants de Périgueux qui applaudissent comme partout en France. Alors l'idée d'une banderole pour remercier ces Périgourdins de leur soutien est arrivée comme une évidence à l'hôpital pour des personnels soignants souvent très émus par ces marques d'affection.

La banderole devant l'hôpital de Périgueux - Personnel soignant de l'hôpital - DR

"On est émus le soir, quand on est de soir, on sort deux minutes écouter les applaudissements et crier merci, cela nous touche, et on s'est dit qu'une banderole permettra de remercier de manière plus large" expliquent les aides soignantes de l'hôpital.

Et ce qu'apprécient les soignants, c'est aussi que toutes les catégories de personnel soient ainsi mises en avant. Devant l'hôpital, en plus de la banderole, une petite pancarte en bois a été installée pour que les rares passants puissent laisser des messages de soutien aux soignants. Pour l'instant, deux enfants sont venus accrocher des dessins colorés, avec un mot tracé en rouge écarlate : "Merci".

Pour aider les soignants, une action est également sans doute la plus efficace : restez chez vous !