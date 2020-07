Coronavirus en Dordogne : les tests de dépistages gratuits de Périgueux auront lieu au théâtre

L'ARS a précisé le lieu où seront effectués les tests gratuits de dépistage du coronavirus à Périgueux mercredi et jeudi 5 et 6 août. Ce sera au théâtre de l'Odyssée

Après Sarlat et Issigeac où des centaines de tests ont été effectués, l'ARS continue sa campagne de dépistage du coronavirus dans les villes à forte concentration touristique notamment.

La prochaine étape, ce sera mercredi et jeudi à Périgueux. Et l'on connaît désormais le lieu : ce sera dans le hall de l'Odyssée au théâtre de Périgueux esplanade Badinter de 10h à 13h et de 14h à 17h. C'est gratuit et il faudra avoir votre pièce d'identité et votre carte vitale.