Coronavirus en Dordogne : Marché alimentaire maintenu à Périgueux mais pas à Sarlat

A Sarlat, les marchés alimentaires et vestimentaires du mercredi et du samedi sont suspendus pour une période de 15 jours pour enrayer la propagation de l'épidémie

A Périgueux, seuls les marchés alimentaires sont maintenus. Les marchés vestimentaires de la place Bugeaud et de la place Badinter sont eux aussi suspendus pendant deux semaines. La municipalité a aussi choisi de fermer les parcs et les jardins à partir de ce mardi 17 mars à 12 heures et jusqu'à nouvel ordre .