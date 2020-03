Coronavirus en Dordogne : pas de courrier ce weekend, la poste sera fermée ce samedi

C'est une mesure "exceptionnelle" voire "du jamais vu" pour les syndicats, la poste sera fermée ce samedi en Dordogne. Ses bureaux encore ouverts dans le département n'accueilleront pas de public. Les centres de tri resteront vides. Quant à la distribution du courrier ou des colis, elle n'aura pas lieu.

Le choix de cette fermeture est prise au niveau national. Dans un communiqué, le groupe explique adapter "en conséquence ses organisations pour maintenir les services essentiels à la population et contribuer à l'effort de la Nation. Il ajoute qu'il prend "en considération la réduction de ses effectifs compte tenu des mesures de confinement"

Les syndicats dénoncent des mesures d'hygiène insuffisantes

Du côté des syndicats, on se félicite de cette décision. Depuis plusieurs jours, des agents exercent leur droit de retrait. Ça a été notamment le cas à Sarlat, Bergerac ou Nontron. Des solutions ont pu être trouvées à Ribérac ou Montignac. Les syndicats dénoncent des mesures d'hygiène face au Covid-19 insuffisantes.

83 % des tournées assurées en Dordogne ce vendredi

"L’inquiétude monte et les facteurs sont de plus en plus inquiets, fait remarquer Caroline Dousseau secrétaire départementale de Dordogne CGT FAPT. On a de plus en plus de questions qui remontent. La direction a dû sentir que la pression montait. Là, ce n'est qu'un début. La fermeture ne concerne que samedi. Mais on espère que la groupe va aller vers des solutions plus drastiques." Elle appelle également les usagers au civisme et rappelle de ne commander sur internet que des produits vitaux pour ne pas engorger les centres de tri et soulager le travail de ceux qui traitent leurs demandes.

De son côté, la direction de la poste indiquait ce vendredi sur 83 % des tournées avaient pu être assurées sur le département.