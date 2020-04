Coronavirus en Dordogne : "pas de situation préoccupante" dans les EHPAD affirme le préfet

"Il n'y a pas de situation préoccupante" dans les 67 maisons de retraites de Dordogne affirme le préfet. Frédéric Périssat a fait le point sur l'évolution de l'épidémie dans notre département ce jeudi 2 avril.

Trois équipes mobiles en renfort annonce la préfecture

Des "suspicions de cas de Covid-19" ont été remontées par les médecins traitants, déclare le préfet qui annonce que, pour aider les EHPAD, "trois équipes mobiles" sont mises en place. Elles sont composées, chacune, d'un médecin et d'une infirmière.

Les personnes âgées sont les plus fragiles face au coronavirus. Le taux de mortalité pour les personnes âgées varie entre 20 et 30% à cause du Covid-19 selon le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie.