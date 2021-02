Coronavirus en Dordogne : posez toutes vos questions sur le vaccin à Cassiopéa

Deux visioconférences sont organisées, ce jeudi 4 février et ce mardi 9 février. Photo d'illustration

Dois-je me faire vacciner ? Comment-avoir accès à un centre de vaccination ? Si vous vous posez des questions sur la vaccination, Cassiopéa, le service d'aide à domicile propose deux visioconférences ce jeudi 4 février entre 15h30 et 16h30 et le mardi 9 février, de 18 heures à 19 heures.

Chaque visioconférence est limitée à une trentaine de participants pour permettre à tous de poser leurs questions en direct au docteur Frédédic Woné, président de Cassiopéa et responsable du Pôle EHPAD du Centre hospitalier de Périgueux. Ces visioconférences sont destinées aux Périgourdins prioritaires pour la vaccination ou bien pour leur famille.

Pour s'inscrire, il faut envoyer un mail à l'adresse : secretariat.prevention@cassiopea.fr. Les participants recevront ensuite un lien pour se connecter en visioconférence.