Coronavirus en Dordogne : près de 700 tests gratuits réalisés à Périgueux en deux jours

673 personnes sont venues se faire dépister gratuitement à Périgueux pour savoir si elles étaient contaminées ou non par le coronavirus. Si pour les personnes testées ce jeudi, il faut attendre 48 heures pour connaître les résultats, la préfecture de la Dordogne annonce d'ores et déjà que les personnes testées le mercredi sont toutes négatives au virus.

Depuis le 28 juillet dernier, l'ARS et la préfecture organisent des journées de dépistage gratuit dans les communes de Dordogne. Après Sarlat, Issigeac et Périgueux, les communes de Brantôme et de Montignac ont été choisies pour accueillir les laboratoires. La campagne de tests gratuits se déroule le mercredi 12 août à Brantôme et le vendredi 14 août à Montignac.