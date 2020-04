VIDEO - Coronavirus en Dordogne : Kendji envoie une vidéo de soutien à l'EHPAD de sa grand-mère

Le chanteur Kendji Girac a publié sur Youtube une petite vidéo pour soutenir les soignants de l'EHPAD où vit sa grand-mère, situé à Bergerac en Dordogne. Et cela en pleine épidémie de coronavirus en France.

Le chanteur a envoyé cette vidéo d'une vingtaine de secondes directement à la maison de retraite.

L'EHPAD de la Madeleine, qui héberge 253 résidents et 180 salariés, a reçu ce témoignage de soutien avec bonheur alors que les soignants luttent pour que le virus ne rentre pas dans l'établissement, et que de nombreux EHPAD sont touchés par le virus en France.

"On m'a prévenu que j'allais recevoir une vidéo sur mon mail. La grand-mère de Kendji vit chez nous. Kendji est déjà venu la voir bien sûr, je l'avais déjà rencontré plusieurs fois" explique le directeur de l'EHPAD, Sylvain Connangle

"Déjà la démarche fait chaud au cœur, c'est sûr. Ce qui est important, c'est qu'il l'a fait pour l'ensemble des résidents et pour le personnel. J'ai été très sensible à cette démarche. Dans la vidéo, il salue vraiment la bienveillance et le travail réalisé par les EHPAD et cela arrive au bon moment, on a trop tendance à mettre en avant seulement le personnel hospitalier, et il faut aussi penser au personnel d'EHPAD. Donc c'est un message très important, qui fait déjà le tour des réseaux sociaux" explique le directeur.

D'autant que l'EHPAD de la Madeleine a au départ dû faire face à une pénurie de masques, avant d'être désormais normalement approvisionné.