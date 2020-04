Coronavirus en Dordogne : une chirurgienne ORL crée une protection anti-Covid19... toute seule

Joëlle Huth a utilisé un serre-tête et une feuille de plastique de type rétroprojecteur

"Ce n'est pas un masque, c'est une protection supplémentaire" précise d'emblée la chirurgienne.

Joëlle Huth, chirurgienne ORL réputée, qui exerce à la clinique du Parc à Périgueux, a eu l'idée de fabriquer une protection basique, mais efficace, que tout le monde peut réaliser chez soit.

La recette ? "Il faut des feuilles plastifiées un peu rigides, de protection de document, déjà trouées ou que vous perforez. Vous prenez ensuite un serre-tête de base, j'en ai trouvé au supermarché, on l'enfile par les perforations sur le serre-tête et on le met au dessus de ses lunettes. Ou même vous utilisez les branches de vos lunettes" explique la médecin.

"On peut mettre un masque dessous, mais cela permet d'éviter les projections et de garder son masque non souillé" dit-elle en évoquant le personnel soignant.

"Pour ceux qui n'ont pas de masques, et qui ont un peu peur du virus, ou qui ont peur quand ils font leurs courses, ou de contaminer la famille, cela peut être une petite astuce" sourit-elle.

Des protections de base pour les éboueurs, boulangers...

Mais pourquoi avoir eu cette idée, alors qu'elle a accès aux masques en tant que chirurgienne ORL ?

"Je ne veux pas démunir ceux qui en ont encore plus besoin. Je ne voulais pas trop puiser dans les réserves de l'hôpital ou des professions qui en ont plus besoin. Ce genre de visière est normalement utilisé pour les orthopédistes. Nous en ORL, nous sommes aussi exposés, donc en cas de soins urgents, comme un saignement de nez, cela permet de se protéger quand même sans puiser dans les stocks" explique-t-elle.

"Mais surtout pour d'autres professions comme les éboueurs, les boulangers, cela permet de se protéger s'ils n'ont pas de masques" dit Joëlle Huth.