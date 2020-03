Coronavirus en Dordogne : quelle est la situation des sans-abris pendant le confinement ?

Pendant cette période de confinement lié au coronavirus, les sans-abris sont encore plus fragilisés et vulnérables que d'habitude. Ils ne peuvent souvent pas rester cloîtrer au même endroit. Malgré le confinement, certaines associations et organismes sont encore là pour leur venir en aide.