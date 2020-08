Coronavirus en Dordogne : Sarlat impose le port du masque sur les marchés

"L'espace est petit, il y a un monde fou et c'est compliqué de respecter les distances physiques entre les gens", explique Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat. Il prend un arrêté ce mercredi 5 août pour rendre le masque obligatoire à partir du samedi 8 août sur les marchés de la ville le mercredi et le samedi et pendant la braderie nocturne du jeudi dans le secteur sauvegardé.

Actuellement selon Jean-Jacques de Peretti "75 à 80% des personnes le portent déjà". Sur le marché de Sarlat, "le nombre d'ambassadeurs sera renforcé" indique le maire.

Jusqu'à présent, Jean-Jacques de Peretti n'avait pas souhaité prendre d'arrêté car selon lui, ces arrêtés allaient être cassés par le Conseil d'Etat. Cependant, au vu de l'affluence hors-norme à Sarlat, il n'a pas le choix. Le maire de Sarlat a pris un arrêté en accord avec la préfecture de la Dordogne.