Coronavirus en Dordogne : Sarlat, Issigeac et Périgueux choisies pour des tests gratuits de dépistage

On connaît désormais les dates et les communes périgourdins qui vont accueillir les tests gratuits de dépistage au coronavirus. Le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat a donné la liste ce vendredi 24 juillet.

Sarlat

Il sera possible de se faire dépister gratuitement au coronavirus à Sarlat mardi 28 et mercredi 29 juillet place de la grande Rigaudie, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.

Issigeac

Une nouvelle campagne de tests est organisée gratuitement dans la commune d'Issigeac le jeudi 30 juillet prochain.

Périgueux

La troisième campagne de dépistage gratuite au coronavirus est prévu à Périgueux mercredi 5 et jeudi 6 août prochain. Cela devrait se faire sur les Allées Tourny.