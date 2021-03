Coronavirus en Dordogne : un centre de vaccination ouvre à Saint-Astier

Un onzième centre de vaccination ouvre en Dordogne ce vendredi 12 mars. Il est installé dans un chapiteau devant l'hôpital de Saint-Astier. 80 doses du vaccin Pfizer seront administrées chaque jour. Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures pour les personnes de plus de 75 ans, les personnes de plus de 50 ans avec comorbidités et les professionnels de santé.

Neufs médecins et une vingtaine d'infirmiers mobilisés

Les réservations sont ouvertes dès ce mercredi 10 mars sur Doctolib ou sur Masanté. Il est également possible de prendre un rendez-vous par téléphone du mercredi au vendredi, de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au 05.53.02.78.88.

Le centre de vaccination de Saint-Astier est dirigé par le médecin de l'hôpital. Neuf médecins généralistes à la retraite et une vingtaine d'infirmiers libéraux sont mobilisés. Ils reçoivent les doses Pfizer deux fois par semaine, le lundi et le jeudi du "super-congélateur" de Périgueux.

Deux nouveaux centres ouvrent le 15 mars

Deux nouveaux centres de vaccinations, à Lalinde et à Vélines doivent ouvrir le lundi 15 mars. Ce seront les 12e et 13e centres de Dordogne. Il y a également les quatre centres temporaires à l'EHPAD de la Madeleine, la Clinique Pasteur de Bergerac, la Fondation John Bost de la Force et la Clinique Francheville à Péigueux.

Le lundi 15 mars également le centre de vaccination de Périgueux doit déménager de l'hôpital de Périgueux pour rejoindre la Filature de l'Isle.