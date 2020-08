Coronavirus en Dordogne : un foyer de contamination détecté à Vergt

Il y a désormais deux foyers de contamination en Dordogne, celui de Périgueux dont on vous a déjà parlé sur France Bleu le 11 août dernier et celui, nouveau, de Vergt. Quatre cas positifs ont été détectés dans la commune selon l'Agence régionale de santé. Ces contaminations se sont produites dans un cercle "familial élargi" explique l'ARS.

Un taux de positivité plus important qu'en Charente-Maritime

En Dordogne, entre le 15 et le 21 août, sur les plus de 2.500 tests réalisés, 58 cas positifs ont été diagnostiqués. Cette proportion de nouveaux cas, qui sont pour la plupart des cas isolés (on ne parle de foyer que lorsqu'il y a trois cas ou plus regroupés dans un même cercle), fait grimper le taux de positivité du département à 2,3%. Ce taux de positivité dépasse celui de la Charente-Maritime ou encore des Landes.

L'Agence régionale de Santé a annoncé de nouvelles dates de dépistage gratuits en Périgord : ce mercredi 26 août à Bergerac et à Sarlat mais aussi ce vendredi 28 août à Nontron, en Périgord Vert.