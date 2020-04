Coronavirus en Dordogne : une habitante de Périgueux bloquée... au Groenland !

Une habitante de Périgueux est bloquée depuis maintenant plus d'une semaine au Groenland ! Cet artiste d'art, qui réalise des pièces de décoration ciselées et peintes ou brodées main, dont la boutique "La Tour des Anges" est installée rue Limogeanne en plein centre ville de Périgueux, avait décidé de participer à une résidence d'artiste au Groenland.

Ségolène est bloquée en Groenland - Ségolène Cavelot - DR

Elle était partie début mars. Mais entre temps, la pandémie de coronavirus est passée par là. Impossible de regagner la France pour l'instant. En tout cas pas avant trois semaines minimum ! Ségolène Cavelot c'est son nom se retrouve bloquée sur une petite île de l'ouest du Groenland, à Akunaaq village de 102 habitants. Sans solution pour l'instant.

Le logo France Bleu Périgord... dans la neige du Groenland ! - Ségolène Cavelot - DR

Pas de vols pour le Danemark pour l'instant

"Je suis en résidence d'artiste sur l''écologie, depuis un mois, je suis arrivée au Groenland le 3 mars et je devais partir le 2 avril. Mais à cause de la situation actuelle, je suis bloquée, et j'ai un léger sentiment d'être un peu oubliée" dit-elle.

Une photo du Groenland magnifique de Ségolène Cavelot - Ségolène Cavelot

"Tout se passe bien, les habitants sont sympa, mais aucune solution n'est proposée. Et les vols sont interdits entre le Groenland et le Danemark. Au moins jusqu'au 30 avril, je n'ai pas de solution de remboursement, donc en attendant, j'essaye de travailler plus dur, de rapporter une exposition et d'apprendre la culture locale" explique-t-elle.