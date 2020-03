Coronavirus en Dordogne : une page Facebook pour s'entraider entre soignants de l'hôpital

Alors que l'épidémie de coronavirus ne cesse de s'accélérer, les personnels soignants sont plus que jamais mobilisés. Tous sur le pont pour accueillir et soigner les malades, même en Dordogne.

Mais eux aussi ont parfois des enfants qu'il faut garder, car l'éducation nationale ne peut parfois pas prendre tout le monde en charge, et notamment pour les gardes de nuit.

Alors pour se dépanner entre collègues, l'hôpital de Périgueux a créé une page Facebook, "Qui nous garde aujourd'hui ?", c'est son nom.

Les personnels de l'hôpital peuvent proposer de garder les enfants de ceux qui sont de service. Des élèves de l'école d'infirmière se sont aussi proposés.

Déjà 400 inscrits

Et cela marche très bien assure Marjorie Morteau, responsable de la communication à l'hôpital, à l'origine de cette page : "C'est une idée qui est née de divers échanges, dans la précipitation et dans l'anticipation de la crise sanitaire, on s'est dit que rapidement les soignants allaient être sollicités, les administratifs aussi. Il fallait une solution en support de l'éducation nationale".

"Il fallait une page Facebook aussi pour solliciter les étudiants qui spontanément d'ailleurs se sont proposés pour la garde des enfants, on est à 400 participants en moins d'une semaine sur le groupe, donc c'est énorme" dit Marjorie Morteau.

"Il y a des soignants, des administrations aussi qui proposent leur aide, c'est rassurant, la communauté hospitalière est soudée, cela fonctionne très bien" explique la responsable.