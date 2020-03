Coronavirus en Drôme-Ardèche : pourquoi l'annonce des cas prend-t-elle autant de temps ?

Il aura fallu deux jours entre la prise en charge mardi matin -le 3 mars- d'un Italien malade à l'hôpital de Valence et l'annonce officielle de sa contamination jeudi midi -le 5 mars. Beaucoup d'entre vous nous interrogent sur ces délais, certains évoquent des cas confirmés et toujours pas annoncés. Il faut faire attention aux rumeurs qui sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Il y a bien cependant un décalage qui mérite quelques explications.

Les hôpitaux accueillent des cas "possibles"

D'abord, certains malades sont des "cas possibles". Il y a des personnes hospitalisées à Valence ou ailleurs avec un problème respiratoire aigu. En attendant le résultat du test de dépistage du Covid-19, ces malades sont confinés comme s'ils étaient porteurs du virus. Pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes aigus, il peut leur être demandé de rentrer chez elles en attendant le résultat de l'examen. Le test lui-même est réalisé par des laboratoires agréés. Entre le moment du prélèvement et le retour des résultats, il s'écoule en moyenne une journée.

Un délai avant l'annonce officielle par les autorités de santé

Il y a ensuite un décalage entre la confirmation d'un cas et l'annonce officielle par les autorités de santé. C'est le temps de la validation administrative qui prend en moyenne une journée supplémentaire. Sauf décès nouveau dans cette épidémie, l'agence régionale de santé ne fait qu'un communiqué par jour, en général à la mi-journée. Il faut de toute façon s'attendre à la multiplication des cas de contamination au fil des jours puisque le virus commence à circuler.

La rentrée des classes aura bien lieu lundi

A ce jour, ce vendredi 6 mars, la rentrée des classes est maintenue normalement lundi au retour des vacances scolaires. Les consignes d'hygiène ont été transmises via le rectorat aux établissements scolaires et aux parents. Les préfets de Drôme et d'Ardèche n'ont pas pris de dispositions pour limiter les rassemblements, ce sont les mesures nationales qui s'appliquent avec interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes.