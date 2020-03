Coronavirus en Franche-Comté : le rectorat de Besançon annule tous les forums et les journées portes ouvertes

Par mesure de précaution, le rectorat annule tous les forums et portes ouvertes dans tous les collèges et lycées de l'académie de Besançon. Des événements reportés jusqu'à nouvel ordre.

Face au coronavirus et sa propagation en Franche-Comté, le rectorat a pris la décision d'annuler tous les forums et les portes ouvertes dans tous les collèges et lycées de l'académie de Besançon. Pour le moment, tous ces événements sont reportés jusqu'à nouvel ordre.

D'après le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté, un premier patient est mort du virus dans la région. Il s'agit d'un habitant de la région parisienne qui se trouvait dans l'Yonne. L'ARS recense 147 cas avérés mardi après-midi, à l'échelle régionale soit 28 nouveaux cas en 24 heures.

Deux personnes ont guéri du Covid 19 en Bourgogne-Franche Comté.