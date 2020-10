Coronavirus en Gironde : "les girondins ont été prudents" défend une députée LREM de Gironde

La Gironde ne figure toujours pas sur la carte des départements qui passe en couvre feu ce week end. Les girondins ont été prudents constate la députée de la circonscription de Pessac et Gradignan. Bérangère Couillard précise qu'il faut rester vigilant , respecter les gestes barrières et la règle des 6 à table notamment. L'élue ne craint pas une recrudescence de cas pendant les vacances, car la Toussaint ne crée par les mêmes regroupements que l'été selon elle. Bérangère Couillard est également revenue sur d'autres sujets forts de l'actualité de ces derniers jours avec l'assassinat de Samuel Paty et la dégradation de la mosquée de Bordeaux.