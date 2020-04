Coronavirus en Gironde : le mouvement solidaire "Pour eux" distribue des paniers-repas aux SDF

Bordeaux centre, Le Bouscat, Caudéran, Talence...au fil des jours, le mouvement solidaire "Pour eux" grandit sur la métropole bordelaise. Le principe est simple : cuisiner un bon repas, soigneusement emballer les portions, et attendre qu'un livreur, lui aussi bénévole, vienne récupérer le panier pour le distribuer aux personnes sans domicile fixe. N'importe quel particulier peut s'inscrire et participer.

Cette initiative est arrivée au bon moment - Agnès, cuisinière

Quartier Saint-Seurin-Fondaudège, Agnès confectionne quotidiennement un panier-repas. Souvent, elle cuisine pour sa famille mais fait de plus grosses portions pour pouvoir constituer un panier. Et parfois, elle cuisine uniquement pour ces repas à distribuer. "C'est quelque chose qui a du sens, et en plus j'adore cuisiner, ce n'est que du plaisir." La situation des personnes sans domicile en pleine épidémie est "une catastrophe" estime-t-elle. "Ils ne peuvent pas se confiner et il n'y a plus personne dans les rues pour leur donner de l'argent. Cette initiative est vraiment arrivée au bon moment."

Les 5 étapes d'un panier-repas. - #PourEux

Avec une trentaine de paniers par jour sur Bordeaux et ses alentours, le mouvement peut distribuer jusqu'à une centaine de repas quotidiens. Les livreurs bénévoles, en vélo, organisent leur tournée. "Je prends une douzaine de paniers, pas plus (...) il y a des sans-abris que je connais maintenant, je sais qu'ils sont là." Avec une trentaine de livreurs bénévoles, le mouvement a réussi à distribuer plus de 400 paniers, soit plus de mille repas, depuis le début du confinement.

Didier, qui est également l'un des administrateurs Facebook du mouvement en Gironde, espère bien convaincre de plus en plus de personnes de les rejoindre. Pour participer, rendez-vous sur le site web ou la page Facebook.