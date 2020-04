Coronavirus en Gironde : Bordeaux Métropole rouvre partiellement les déchèteries à partir de lundi

Les centres de recyclages de la métropole bordelaise reprennent leur activité à partir de ce lundi 4 mai. En revanche, jusqu'au 11 mai, il ne sera possible de déposer que les déchets verts.

Bordeaux Métropole a annoncé ce mercredi la réouverture partielle de ses déchèteries à compter du lundi 4 mai, à partir de 13h15. Ellees seront ouvertes aux jours et horaires habituels mais uniquement pour la dépose des déchets verts. Le respect des gestes barrières sera bien évidemment de mise. Conséquence, l'accès des véhicules aux plateformes sera limité et des consignes strictes de dépose des déchets seront édictées. Chacun devra par exemple se munir de ses propres outils (pelles, balai, etc) en vue du déchargement.

à lire aussi Coronavirus en Gironde : pour la réouverture des déchèteries, il va falloir patienter

Bordeaux Métropole s'attend à un afflux important d'usagers à l'occasion de cette réouverture. Et prévient donc qu'il faudra s'armer de patience d'autant que des mesures seront mises en place pour gérer cet afflux à l'entrée des centres de recyclage. Par ailleurs, la métropole fixe au 11 mai la date de réouverture totale pour l'ensemble des déchets à déposer.

La carte des centres de recyclages et les horaires d'ouverture sont à retrouver ici.