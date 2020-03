Coronavirus en Gironde : Cathy, retraitée et Adam, réfugié Tchadien, devenus compagnons de confinement

A Bègles, Cathy, veuve depuis peu, ne passe pas le confinement seule : Adam, jeune réfugié Tchadien, est devenu son colocataire. Et le duo ne s'ennuie pas, entre films, cuisine et couture, leur passion commune.

"Une belle rencontre, une belle amitié." Quand ils décrivent, au téléphone, leur relation, on entend un sourire dans la voix de Cathy, 64 ans, et Adam, 21 ans. La première vit à Bègles : elle est veuve depuis un mois lorsque débute le confinement. Son fils, inquiet pour sa mère qui souffre d'une sclérose en plaques, lui trouve un colocataire : Adam, jeune réfugié arrivé du Tchad quelques mois plus tôt et bénévole au Secours Populaire.

On regarde des films, des monuments on va dire : les Tontons Flingueurs par exemple

Adam s'installe donc chez Cathy. "Je suis reconnaissant" dit-il "sans ça c'était le foyer. Avec elle, j'ai moins de pensées négatives, je me sens apaisé." Leurs journées sont bien occupées. "On regarde des films, des monuments on va dire : les Tontons Flingueurs par exemple, le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain" raconte Cathy. "Je découvre beaucoup de choses, la culture française surtout, elle m'apprend à cuisiner, et ensemble on fait de la couture" continue Adam.

La couture, c'est leur grand intérêt commun. Cathy, qui en fait depuis plus de dix ans, est vite impressionnée par le talent d'Adam. "Moi je suis une amatrice ! Lui, dans son pays, il faisait de la couture dès l'âge de douze ans." Ensemble, ils ont fait des masques en tissu destinés aux travailleurs en-dehors des hôpitaux mais toujours mobilisés. Et ils ont cousu des vêtements pour les deux petites-filles de Cathy.

Il n'a pas de chance, à peine arrivé, il se retrouve confiné avec une Mamie !

Chacun garde ses petits moments de solitude : le matin, Cathy lit, Adam aussi, dans sa chambre. Puis ils se retrouvent pour le déjeuner, leurs activités de couture, de cuisine..."et le goûter !" précise Adam, qui apprécie ce moment de la journée.

Publiée sur Facebook par le fils de Cathy, l'histoire du duo touche les lecteurs.

Arrivé du Tchad il y a moins d'un an, le jeune homme trouve "du réconfort" dans cette colocation. Cathy admet qu'elle ne sait pas comment elle aurait pu passer le confinement seule, alors qu'elle vient de perdre son mari. Au téléphone, on devine qu'elle se tourne vers Adam avant de lâcher : "il n'a pas de chance, à peine arrivé, il se retrouve confiné avec une Mamie !" Ils rient. "On rigole beaucoup, on ne s'ennuie pas du tout" conclut le duo.