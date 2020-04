Coronavirus en Gironde : comment se faire aider dans sa déclaration d'impôt sur le revenu

En période de confinement, les services des impôts n'assurent pas d'accueil physique des particuliers. Pour autant, les 932 000 contribuables girondins peuvent obtenir des réponses à leurs questions. On vous explique comment.

Drôle de période également pour les services des impôts. Avec le confinement et l'épidémie de coronavirus, la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu a été légèrement décalée dans le temps. Elle s'est ouverte ce lundi 20 avril et se poursuivra jusqu'au 8 juin pour les contribuables girondins qui déclarent leurs revenus sur internet, et jusqu'au 12 juin pour la version papier. L'an dernier, ce sont près de 70% des déclarants en Gironde qui sont passés par le web (62% en Nouvelle-Aquitaine). La principale nouveauté cette année concerne la déclaration automatique pour ceux qui n'ont rien à ajouter aux éléments déjà connus de l'administration. 574 000 personnes sont concernées en Gironde, soit 62% des déclarants. L'autre nouveauté, c'est la présentation aux usagers des montants relatifs au prélèvement à la source.

Pour autant, cette campagne de déclaration sera marquée par l'impossibilité de se rendre physiquement à son centre des impôts pour se faire conseiller. Pour autant, la Direction Générale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde vous proposent des solutions :

Le site de référence www.impots.gouv.fr et l'espace particulier sécurisé des usagers où vous trouverez toutes les informations et formulaires utiles ainsi que la possibilité de poser des questions.

La messagerie sécurisée des usagers accessible depuis l'espace particulier sécurisé des usagers sur www.impots.gouv.fr.

L'accueil téléphonique avec un numéro d’appel national 0 809 401 401 mais aussi les numéros de téléphone des services locaux figurant sur les déclarations de revenus papier ou sur l’espace personnel numérique sécurisé.

Des RDV téléphoniques pour les questions complexes. Les usagers peuvent prendre rendez-vous à partir de leur espace personnel ou, sans authentification préalable, depuis la rubrique contact de la page d'accueil du site www.impots.gouv.fr.

Notez également que France Bleu Gironde vous proposera une émission spéciale avec les spécialistes des impôts mardi 28 avril entre 9h et 10h.