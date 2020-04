Coronavirus en Gironde : des conditions de travail "pas du tout sécurisantes" pour les agents de La Poste

Les représentants syndicaux des agents de La Poste en Gironde montent au créneau : pour eux, La Poste n'a pas su adapter l'environnement de travail à la situation épidémique. "Beaucoup de personnes travaillent dans des circonstances pas du tout sécurisantes" assure Willy Dhellemmes, représentant syndical SUD et représentant au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail côté Courrier. "Tous les jours on utilise du matériel à usage collectif. Vous êtes censés vous laver les mains très régulièrement mais le gel n'est pas disponible partout."

Un site de Libourne fermé pour désinfection

Une des agents du service client courrier (SCC) de Libourne présente des symptômes sévères du coronavirus. Apostrophée par les syndicats, la direction girondine de La Poste explique qu'elle n'a été mise au courant que ce mardi, et que décision a été prise de fermer le site pour quelques jours pour le désinfecter. La CGT demande également la mise en quatorzaine de tous les collègues de la salariée malade mais cette mesure n'est pas justifiée pour La Poste car "cet agent n'est plus sur le centre depuis le 20 mars."

Pour La Poste, "pas de danger imminent"

Alors que des procédures pour danger grave et imminent sont lancés sur plusieurs sites de La Poste en Gironde, la direction se veut rassurante. "Le danger est pour tout le monde, pas seulement les postiers. Là, il n'y a pas de danger imminent." Willy Dhellemmes conteste : pour lui, les mesures barrière, notamment 1 mètre de distance entre les personnes, ne sont pas applicables à certains sites, particulièrement ceux "industriels."

Un message laissé par des habitants à leurs facteurs. © Radio France - Laëtitia Heuveline

Autre inquiétude pour les salariés, l'apparition d'une attestation, distribuée selon le syndicat SUD 33 sur certains sites girondins : elle doit être signée par le facteur qui reconnait ainsi qu'il a pris connaissance des gestes barrière à effectuer. "Cette mesure vise essentiellement pour La Poste à se décharger de ses responsabilités" estime le syndicat. "La santé et la sécurité des postiers est une priorité" rétorque La Poste, qui ajoute, pour les sites touchés par le coronavirus, "appliquer le protocole en accord avec la médecine du travail."

Au niveau national, la fédération SUD PTT a assigné au tribunal de Paris le Groupe La Poste pour manquement à ses obligations de santé et sécurité. L'audience devrait avoir lieu la semaine prochaine.