Coronavirus en Gironde : des points d'accueil éphémères pour les femmes victimes de violence

La recrudescence des violences dont sont victimes les femmes, qui ne peuvent souvent pas demander de l'aide, a poussé les autorités à mettre en place, à partir de ce vendredi 17 avril, cinq lieux d'écoute.

Dans les centres commerciaux d'Auchan Mériadeck, Auchan Bordeaux Lac, Carrefour Lormont, Carrefour Mérignac et Auchan Biganos, les femmes qui le souhaitent pourront être reçues par des associations spécialisées.

Ce dispositif vient compléter les mesures déjà en vigueur. Un système d'alerte dans les pharmacies du département, le financement de nuitées d'hébergement pour les victimes et tout un réseau de numéros utiles : violences femmes info au 3919, 114 pour les SMS, Police secours au 17 ou au 112 depuis un portable, et le portail de signalement en ligne des violences via www.service-public.fr ou www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr