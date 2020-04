Coronavirus en Gironde : Jean-Jacques Savin, du tonneau à la forêt

Après avoir passé plus de 120 jours en mer, seul et dans un fût de 3 mètres de long, Jean-Jacques Savin n'a pas sourcillé à l'heure de devoir se confiner comme tous les Français. Et s'est "caché" dans la forêt entre Arès et Lanton.

Pas de voisins à des kilomètres

"Je me suis complètement isolé au bord d'un ruisseau et d'un lac, explique-t-il. Je suis avec ma petit chienne. Je n'ai pas de voisins à des kilomètres donc je peux me permettre de continuer à vivre normalement. Ça ne change pas grand chose à part l'absence de contacts avec les amis."

Mais l'aventurier du Bassin d'Arcachon fait quand même la différence avec sa traversée de l'Atlantique. "C'est une période très particulière, ça n'a rien à voir avec celle que j'ai vécue. Car je l'avais préparée. Là, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Les gens ne s'y attendaient pas. C'est un choc que l'on reçoit."

Alors qu'il prépare un nouveau projet pour l'an prochain, celui de traverser cette fois le Pacifique, Jean-Jacques Savin, tel Diogène autre spécialiste du tonneau, préfère se montrer philosophe. "Tout individu qui garde le moral s'adapte aux situations."