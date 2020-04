Coronavirus en Gironde : le département débute la distribution des "paniers suspendus" pour les plus démunis

Le département débute ce mardi ses distributions alimentaires pour les plus démunis. 106 paniers suspendus seront distribués à Bordeaux, à Castelnau-du-Médoc, à Lanton sur le Bassin d’Arcachon et à Langon dans le sud-Gironde. Ces paniers proviennent des dons effectués sur la plateforme www.nosproducteurschezvous.fr lancée par le département et la chambre d’agriculture de la Gironde pour soutenir les producteurs locaux. Lorsque vous commandez sur le site, vous avez la possibilité de participer à l’achat de paniers suspendus à destination de personnes en difficulté en faisant un don du montant de votre choix. En complément, le département finance chaque semaine 100 paniers suspendus et garantit que ces paniers seront distribués à des Girondines et Girondins en difficulté via des associations locales.

à lire aussi Confinement en Gironde : des paniers suspendus pour les plus démunis

Ces paniers sont composés de fruits et légumes, de 800 grammes de bœuf blond à bourguignon, de 250 grammes de riz au lait fermier, de 4 yaourts fermiers et d'une recette simple de bœuf-carottes de Marc Deffeiz, chef cuisinier du collège Edouard Vaillant à Bordeaux.