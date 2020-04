Coronavirus en Gironde : le "merci" des enfants de Sadirac à tous ceux qui travaillent pendant le confinement

C'est dans une vidéo de trois minutes que les enfants de Sadirac, dans l'Entre-deux-Mers, saluent à leur tour le courage de tous ceux qui se lèvent chaque jour pour aller travailler, pendant le confinement décrété contre le coronavirus. Une initiative de plus après les applaudissements chaque jour à 20 heures, les différentes cagnottes lancées au profit des hôpitaux et des personnels soignants, les petits mots laissés sur les poubelles pour remercier les éboueurs, et tant d'autres.

Les enfants sont déguisés en soignants, pompiers, instituteurs, etc. Autant de personnes mobilisées malgré l'épidémie et à qui ils disent "merci" tout simplement par écrit, en langue des signes d'un geste de la main ou encore "vous restez au travail pour nous, on reste chez nous pour vous" et même "bye bye covid-19".