Coronavirus en Gironde : le point sur les festivals annulés

Après l'allocution d'Emmanuel Macron prolongeant le confinement jusqu'au 11 mai, et l'interdiction d'événements publics jusqu'à mi-juillet, nombreuses manifestations et festivals s'interrogent sur leur édition 2020. Certains sont déjà annulés. D'autres s'interrogent.

Le festival ODP à Talence et Bordeaux fête le vin, ont annoncé il y a quelques jours, l'annulation de leur édition 2020. La liste s'allonge après la prise de parole du président de la République qui maintient le confinement pour 4 semaines supplémentaires.

Report à juin 2021 également du festival Echappées Belles à Blanquefort ; annulation aussi du Jazz and Blues Festival de Léognan. Il n'y aura pas non plus de fête de la Confluence fin juin à Libourne (avec Tété et les Têtes Raides).

Les 24 heures du swing à Monségur sont annulés. Le Off aura lieu le 26 et 27 septembre. Et les têtes d'affiches ont déjà promis de revenir l'an prochain.

Pour le festival Reggae Sun Ska, prévu les 7 8 9 août au domaine de Vertheuil dans le Médoc, pas d'annulation pour le moment, mais une préparation au ralenti, avec peu de visibilité sur ce qu'il va advenir, préviennent les organisateurs.

Pas d'annulation non plus pour le moment d'Arcachon en scène.

Près de chez nous, les Francofolies à la Rochelle n'auront pas lieu à la mi-juillet. Garorock non plus à Marmande. Dans le Périgord, le festival des jeux de théâtre de Sarlat, est pour l'instant, maintenu, à la fin juillet.