Coronavirus en Gironde : les mariés de l'après

La demande en mariage de Stéphane en juillet dernier, le oui de Corinne et une union prévue le 30 mai que rien, même pas un virus, ne pouvait empêcher.

"J'avoue qu'on a été pas mal dans le déni, confie la future mariée. On y a cru vraiment très longtemps. On s'est dit que ça allait pouvoir se faire, qu'on avait du temps devant nous, on était prêt. Il restait deux essayages de robe et le vin à acheter. Donc on était assez confiant."

J'avais la peur au ventre de réunir ma famille et de prendre des risques

Un cocktail en extérieur, une centaine de personnes invitées à Bruges, au nord de Bordeaux. Et puis l'épidémie qui progresse, les vols pour faire venir la famille du Nord qui commencent à se faire rare, le doute, avant le choc, mi-avril, de l'annonce du mois supplémentaire de confinement. Et la décision de reporter au printemps prochain.

Fête et virus ne font pas bon ménage

"J'ai pleuré, avoue Corinne. J'étais déçu mais je n'ai pas eu de colère. Avoir autant imaginé des choses, les avoir préparées pendant des mois. J'ai aussi eu une pensée pour tous nos prestataires parce qu'on a une équipe avec qui on a beaucoup partagé les préparatifs. Savoir dans quelles difficultés ils étaient et qu'en repoussant le mariage, on les mettait un peu plus en difficulté, ça nous a beaucoup touchés... Mais une fois qu'on a fait le choix, qu'on passe le pas, on est aussi soulagé parce que j'avais la peur au ventre de réunir ma famille et de prendre des risques."

Le 30 mai, c'était aussi la date choisie par deux Bordelais installés en région parisienne. Albain et sa compagne Agathe, sage-femme, qui a assez vite réalisé que fête et coronavirus ne feraient pas bon ménage.

"Ça aurait été compliqué, reconnaît-elle, parce que je pense qu'il va falloir quand même un certain temps pour que les gens reprennent une vie normale. Organiser un mariage où tout le monde se regarde du coin de l’œil et est suspicieux, ce n'est pas possible. Là, au mois de novembre, on sera impatient car tout le monde attend ce moment."

Mariage peut-être pluvieux mais mariage sans doute heureux prévu dans un château de Camblanes-et-Meynac au sud de Bordeaux.