Coronavirus en Gironde : réouverture partielle des déchèteries dans le Nord Médoc

Six des neuf déchèteries gérées par le SMICOTOM qui s'occupe de la collecte et du traitement des ordures ménagères dans deux communautés de communes du Nord Médoc vont donc rouvrir leurs portes à partir de ce mardi.

A Hourtin, Lacanau, Lesparre Médoc, Le Verdon-sur-Mer, Saint-Laurent-Médoc et Vensac, il vous sera possible d'évacuer vos déchets verts aux jours et horaires habituels (hors jours fériés). En revanche, les sites d'Ordonnac, Jau-Dignac-et-Loirac et Cissac Médoc resteront fermés au moins jusqu'à la fin du mois.

Il vous est toutefois demandé de ne pas vous précipiter lors des premiers jours. La police municipale sera présente sur place pour faciliter la circulation et veiller au respect des consignes.

Régles de sécurité à respecter

Le SMICOTOM vous demande de respecter quelques règles de sécurité :

- de rester dans leur véhicule jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à vider leurs déchets

- d’amener leurs propres outils (balai, pelle, fourche...) afin de décharger seuls leurs déchets

- conserver une distance de 2 mètres avec les personnes présentes

- de se conformer aux règles de sécurité et aux indications des agents

- 1 véhicule par benne, 1 visite par semaine et 15 minutes maximum par visite.

- Le port de gants et de masques est recommandé