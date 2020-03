Parce que les consignes de confinement ne sont pas assez respectées sur sa commune, le maire de St Pierre d'Aurillac près de Langon, a pris un arrêté pour interdire les rassemblements de plus de deux personnes. En attendant peut-être le couvre-feu.

Coronavirus en Gironde : St-Pierre d'Aurillac interdit les rassemblements de plus de deux personnes

Sur le site de la mairie de St Pierre d'Aurillac près de Langon, Stéphane Denoyelle, le maire, en appelle au civisme de ses 1360 administrés. Beaucoup trop d'habitants à son goût, ne respectent pas les mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation de l'épidémie de Coronavirus.

"Il y a eu ce weekend le soir en particulier, des regroupements d'une dizaine de jeunes sur le boulodrome d'un lotissement, et d'autres en bord de Garonne, il a donc fallu intervenir" explique le maire de St Pierre d'Aurillac. Stéphane Denoyelle a décidé d'interdire les rassemblements de plus de deux personnes sur les principaux lieux d'intérêts de la ville. Des patrouilles de gendarmerie surveillent désormais. Mais s'il fallait aller plus loin, parce que les interdictions ne sont toujours pas prises en compte, il pourrait aller jusqu'à prendre un arrêté de couvre-feu.

Le message du maire de St Pierre d'Aurillac sur le site internet de la commune © Radio France -

Deux communes en Gironde pour le moment, Lège-Cap-Ferret et Le Verdon, ont pris des arrêtés de couvre-feu. D'autres pourraient suivre.