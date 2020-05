Coronavirus en Gironde : un plan de dépistage gratuit en faveur des plus défavorisés

Ce n’est pas parce que tous les indicateurs passent progressivement au vert, qu’il faut s’arrêter de chercher. "L'épidémie ignore toutes les questions sociales, rappelle le préfet délégué de Gironde Martin Guespereau. Il pourrait y avoir une deuxième vague un jour et on doit être en situation de la détecter là où elle pourrait démarrer si ça devait être le cas. Donc nous sommes toujours très vigilants. Au moment où les Français ont la tête à la plage, on continue à chercher le virus."

La cible de ce plan national décliné en Nouvelle-Aquitaine à partir de la semaine prochaine : les plus défavorisés, souvent à l’écart du système de santé. Les unités mobiles de l’ARS vont donc installer des drive gratuits et accessibles à tous, sous contrôle médical. Dans les zones rurales les plus pauvres, et aussi dans la métropole bordelaise.

Prisons et centres d'hébergement dans le viseur de l'ARS

Le choix des lieux est en cours de finalisation. Mais l'ARS a dans le viseur la gare Saint-Jean, des quartiers défavorisés et des centres commerciaux. Une première étape avant une montée en puissance précise le directeur général de l’Agence régionale de santé Michel Laforcade.

"Le but c'est d'aller au-delà ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On croit beaucoup à ce dépistage. Et après ces premières opérations, nous allons lancer une opération d'envergure. On a en tête de le proposer au secteur pénitentiaire, aux centres d'hébergement."

Et éradiquer complètement un virus qui donne enfin de sérieux signes de fatigue mais qui n’a pas rendu les armes à l’image des onze clusters encore actifs en Nouvelle-Aquitaine.