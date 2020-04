Coronavirus en Gironde : une chaîne solidaire pour l'hôpital de Cadillac

"Draps, blouses, masques, talkies-walkies, charlottes, combinaisons de chantier...top, c'est parti !" C'est sur sa page Facebook personnelle que Chantal Goube Montoisy lance l'idée d'une chaîne de solidarité pour l'hôpital de Cadillac. Elle-même infirmière, elle a eu vent des besoins de ce centre hospitalier spécialisé dans la prise en charge de la maladie mentale.

Ils manquent de tout...

Plusieurs personnes ont déjà contacté l'hôpital de Cadillac pour donner du matériel. "Des restaurateurs à Lacanau m'ont donné des gants, des surblouses (...) des campings m'ont donné des stocks" raconte Chantal. L'infirmière, qui vit à Blanquefort, récupère les dons chez les particuliers. "Je fais des allers-retours pour récupérer ici deux draps, là une demi-boîte de gants (...) mon domicile est devenu un lieu de stockage."

Le matériel est également ramassé par les équipes techniques de Cadillac "qui passent leur temps sur les routes" explique la directrice de l'hôpital Marie-Pierre Renon.

Une unité Covid-19 ouverte également à Cadillac

A Cadillac aussi, on s'est adapté à l'épidémie. L'hôpital consacre une partie de ses lits aux éventuels patients "Covid-19." Selon la gravité de leur état, ils seront soignés sur place ou transférés ailleurs. Mais pour cette unité comme pour le reste de l'hôpital, en pleine période d'épidémie, il faut plus d'équipement. "Pour vous donner un exemple, sur une unité Covid, on est à 500 surblouses par jour. Les besoins sont énormes" précise Marie-Pierre Renon.

Des petites attentions comme des friandises, des douceurs, ça ferait aussi du bien !

La prise en charge des patients de Cadillac est d'autant plus difficile qu'ils sont en souffrance psychique et très limités dans leurs déplacements. Pour les apaiser et réconforter les soignants, la directrice lance aussi un appel aux "petites attentions (...) il se trouve qu'à Cadillac, contrairement à ce qu'on voit ailleurs, nos soignants ne reçoivent rien. Que ce soit des douceurs, même des fleurs, des dessins, pour les patients aussi (...) ça ferait du bien au moral de tout le monde, je crois."