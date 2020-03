Coronavirus : en Haute-Garonne, les parcs, jardins, pistes cyclables ou encore les sentiers fermés ce week-end

Etienne Guyot, le préfet de Haute-Garonne et d'Occitanie a décidé d'être plus ferme pour que les mesures de confinement soient mieux respectées. "Depuis le 17 mars, trop de manquements ont été constatés en Haute-Garonne, en particulier depuis le 19 mars, ainsi ces dernières 24h près de 17.000 contrôles (véhicules et piétons) ont été réalisés", explique un communiqué de la préfecture qui en appelle à la responsabilité de chacun. "Restez chez vous!" est le message essentiel alors que les contrôles vont être renforcés et qu'un nouvel arrêté vient durcir ce confinement.

Règles plus strictes dès samedi

Ainsi, les départs en week-end sont interdits, comme les pique-niques dans les lieux publics.

Les marchés de plein vent restent ouverts mais uniquement pour l'alimentaire et les gestes barrières doivent être respectés. Par ailleurs, dès ce samedi 21 mars, tous les parcs, jardins municipaux, cours d'eau et plans d'eau, les zones de loisirs, les sentiers de randonnée balisés sont interdits au public.

On rappelle que pour tout déplacement, il faut avoir une attestation à jour. Attention, les attestations numériques ne sont pas valables, en revanche, elles peuvent être faites sur papier libre. Les infractions aux règles de confinement sont passibles d'une amende de 135 euros.