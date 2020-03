Suite aux annonces du Premier Ministre samedi 14 mars au soir, tous les lieux recevant du public et les commerces "non essentiels" sont fermés depuis minuit. En Indre-et-Loire comme partout en France, les marchés, les messes sont annulés et les monuments fermés.

Coronavirus en Indre-et-Loire : marchés annulés, restaurants et monuments fermés, la Touraine passe au stade 3

Après la fermeture des crèches, établissements scolaires et universités dès lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, Edouard Philippe a annoncé samedi 14 mars au soir la fermeture des lieux "non essentiels" au public. Les restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations-essence qui resteront ouverts.

Marchés interdits dès ce dimanche

En Indre-et-Loire la préfecture a interdit tous les marchés, sauf en cas d'autorisation expresse. Les lieux de culte resteront ouverts mais les rassemblements ou cérémonies devront être reportés explique la préfecture.

Les services publics essentiels resteront ouverts. Le gouvernement appelle les Français à diminuer les déplacements et à limiter les déplacements interurbains.

Les entreprises devront, dès lundi, déployer très largement le télétravail, limiter les réunions et, dans la mesure du possible, leurs activités non essentielles.

Le premier tour des élections municipales ce 15 mars est malgré tout maintenu avec des mesures sanitaires très strictes.

Les monuments de Touraine fermés

Face à l'épidémie et après les annonces du Premier Ministre, le zoo parc de Beauval décide à son tour de fermer ses portes. Le zoo et ses hôtels ne rouvriront pas avant le 31 mars.

Fermeture aussi pour le château de Chambord jusqu'à nouvel ordre. Idem pour le château de Chenonceau, le château d'Amboise, le Château du Clos Lucé, le château et les jardins de Villandry, le château d'Azay le Rideau et de très nombreux monuments en Touraine la liste est longue.

5 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés samedi 14 mars au soir en Indre et Loire. Cela fait donc 18 contaminations au total dans le département, le plus touché dans la région.

On compte désormais 54 cas détectés de coronavirus en Centre-Val de Loire soit 21 de plus en seulement 24 heures.