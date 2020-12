Coronavirus en Isère : grosses opérations de contrôles avant le nouvel an

Afin de préparer le réveillon du nouvel an et sensibiliser les Isérois à l'importance du respect du couvre-feu et des gestes barrières à cette occasion, les forces de l'ordre ont mené plusieurs opérations de contrôles ce mercredi soir, en présence du préfet de l'Isère, Lionel Beffre.

Le réveillon du nouvel an approche à grands pas et si beaucoup de Français vont sagement rester à la maison en raison du contexte sanitaire et du couvre-feu en vigueur, certains ont tout de même prévu de faire la fête. Afin de sensibiliser les Isérois à l'importance de continuer à respecter les règles sanitaire en cette période de fêtes de fin d'année, les forces de l'ordre ont mené deux grosses opérations de contrôles ce mercredi soir, en présence du préfet de l'Isère, Lionel Beffre. La première au centre commercial Grand Place, à Grenoble et la seconde dans un quartier de Pont-de-Claix, dans le sud de l'agglomération grenobloise.

Le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, accompagné de la directrice de Grand Place, Alexandra Farci. © Radio France - Louise Buyens

Le respect des gestes barrières à Grand Place

REPORTAGE Contrôles du respect des gestes barrières à Grand Place. Copier

Les dernières courses pour les préparatifs du réveillon du nouvel an vont attirer du monde dans les magasins ce jeudi 31 décembre et notamment au centre commercial Grand Place, à Grenoble. C'est pour cette raison que le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, a choisi ce lieu pour mener des opérations de contrôle des gestes barrières. En ce jour de réveillon, il est utile de rappeler que le coronavirus circule toujours et que les règles sanitaires doivent plus que jamais être respectées afin d'éviter une troisième vague épidémique.

Le respect du couvre-feu à Pont-de-Claix

REPORTAGE Contrôles de la gendarmerie sur le respect du couvre-feu à Pont-de-Claix. Copier

Contrairement au réveillon de Noël, le couvre-feu pour sera bien en vigueur pour celui du nouvel an. L’objectif est d’éviter les regroupements et les risques de contaminations au coronavirus. Afin de sensibiliser les habitants, une grosse opération de contrôles du couvre-feu s'est tenue ce mercredi soir dans le quartier des Îles de Mars à Pont-de-Claix, dans l'agglomération grenobloise.

Ce 31 décembre, une centaine de forces de l'ordre seront déployées dans le département pour faire respecter le couvre-feu.