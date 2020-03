Coronavirus : en Isère, la solidarité se met en marche

Petit tour d'horizon - non exhaustif - en pays turripinois.

Le Covid-19 chamboule la vie des Français. Il y a eu ces derniers jours, l'interdiction des visites dans les maisons de retraites suivie des fermetures des écoles, puis des bars, des restaurants, des cinés, des lieux culturels. Les magasins d'alimentation, qui eux peuvent rester ouverts, sont pris d'assaut. Et ce lundi soir, lors de son allocution, le président de la République a annoncé l'interdiction, dès mardi midi et ce pour 15 jours au moins, des déplacements non essentiels sous peine de sanction. "Nous sommes en guerre", a répété Emmanuel Macron.

Dans ce contexte compliqué, la solidarité s'organise, notamment sur les réseaux sociaux. Ainsi, samedi soir, lors de l'annonce du passage au stade 3, Guillaume Sagnes a créée "Entraide38110#Covid19", une page Facebook pour les habitants du canton de la Tour. Une page qu'il anime depuis avec Maryline, Murielle et Benoît d'autres habitants du pays turripinois. Voici l'adresse mail du groupe : entraide38110@gmail.com

Guillaume Sagnes contacté ce lundi après-midi. Copier

Plusieurs couturières dans le département fabriquent aussi des masques en tissu pour les personnels soignants.

Une fleuriste émue par la solidarité de certains clients fidèles

A la Chapelle-de-la-Tour, juste après l'annonce de la fermeture des lieux non essentiels, comme les cafés, les restos ou les magasins non alimentaires, Mélanie Genin, la fleuriste de la commune installée depuis fin 2018, laisse un message sur la page Facebook de sa boutique évoquant les nombreux bouquets qu'elle va devoir jeter. Mais des clients qui n'avaient pas prévu d'acheter de bouquets sont venus pour en prendre. Les fleurs coupées ne seront pas mises à la poubelle et cela lui permettra au moins de sauver le mois de mars.

Mélanie Genin, fleuriste à la Chapelle-de-la-Tour. Copier

La Croix-Rouge des Vallons de l'Isère s'adapte aussi

Comment s'organisent les associations qui proposent de l'aide alimentaire face au coronavirus ? Entre approvisionnement en denrées alimentaires et de nombreux bénévoles de plus de 70 ans, à qui il est conseillé de rester chez soi. Exemple avec la Croix-Rouge des Vallons de l'Isère à La Tour-du-Pin et Les Abrets-en-Dauphiné. Elle fournit de la nourriture à près de 300 personnes.