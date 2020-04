Coronavirus en Isère : les messe de Pâques auront bien lieu... sur Internet !

Période inédite, moyens inédits ! Ce week-end, les croyants célèbrent Pâques, la fête la plus importante du christianisme puisqu'elle commémore la résurrection de Jésus. Alors que le confinement empêche les fidèles de suivre la traditionnelle messe du dimanche de Pâques dans les lieux de culte, le diocèse de Grenoble Vienne a décidé de leur faire vivre depuis chez eux, via Internet.

En Isère, les célébrations de Pâques seront retransmises en vidéo et en direct sur Facebook ou YouTube. Une technique que le diocèse a déjà expérimenté à l'occasion du jeudi Saint dans la cathédrale Notre-Dame de Grenoble.

Ce dimanche, à Grenoble, la messe de Pâques retransmise en direct sur Facebook depuis la cathédrale Notre-Dame, aura lieu à 10h30.

Pour retrouver les horaires et messes célébrées dans les paroisses du diocèse et les modes de retransmission, rendez-vous sur : www.diocese-grenoble-vienne.fr/initiatives-paroisses.html

Monseigneur Guy de Kerimel, l'évêque de Grenoble, n'imaginait pas qu'il ferait une messe sur Facebook un jour, et pourtant il le fait "sans problème mais n'étant pas très technicien, heureusement qu j'ai de l'aide", plaisante-t-il.

Vivre sa foi à la maison

Il est possible de vivre sa foie sans se rendre à l'église, assure l'évêque qui a pensé à tout et même aux plus jeunes : "pour les enfants qui ne peuvent pas regarder un long office sur un écran, nous proposons aux familles des célébrations à la maison et d'adapter les liturgies. Pour le vendredi Saint par exemple, on proposait de lire la parole de Dieu au cours d'un repas familial particulièrement soigné ce soir-là".

En cette période de distanciation sociale, l'évêque compte aussi sur la technologie pour garder le lien avec la communauté chrétienne iséroise. "Nous essayons de multiplier les moyens de communication à défaut de pouvoir se rencontrer vraiment", j'essaye de rester en contact avec les prêtres par téléphone et par mail par exemple", explique monseigneur Guy de Kerimel.