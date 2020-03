Confinement en Isère : les réponses aux questions que vous vous posez

Beaucoup de questions se posent dans le cadre du confinement qui nous est imposé pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Voici quelques questions pratiques et leurs réponses. D'autres pourront venir s'ajouter au gré de nos recherches et de nos informations.

La situation que nous traversons étant assez inédite. La France a été strictement confinée à partir de ce mardi midi pour "au moins quinze jours" afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Il y a bien évidemment, et sans même parler de santé, beaucoup de questions qui se posent pour notre vie de tous les jours. Nous allons ici tenter d'apporter des réponses précises et simples, en sachant que tous les services maintenus le sont en général "dans la mesure du possible". C'est-à-dire que ces situations sont susceptibles d'évoluer de jour en jour, voire d'heure en heure, selon la volonté des entreprises, des salariés. Cela évoluera aussi et avant tout selon l'avancée de l'épidémie et la façon dont elle affecte les personnels.

Les éboueurs passent-ils ?

OUI. Même si certains responsables de collecte comme le Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) en Nord-Isère signalent que les collectes peuvent être aménagées. Le SMND, comme la Métropole de Grenoble, ont par contre fermé leurs déchetteries. Des services spéciaux sont assurés pour les professionnels et déchets spécifiques. Attention toutefois en habitat collectif : vous pourriez être amené à sortir les poubelles vous-même si la société qui s'en charge habituellement n'assure plus son service.

Le facteur passe-t-il ?

OUI. Mais peut-être pas au rythme quotidien dans les jours qui viennent. La Poste continue également à livrer les colis et a gardé certains bureaux ouverts. Il est aussi possible de passer par les "Relais Poste" installés dans les commerces alimentaires encore ouverts, mais encore faut-il considérer tout envoi ou retrait comme "essentiel".

J'attends des colis de commandes en ligne, vont-ils arriver ?

OUI ET NON. La plupart des entreprises de livraisons fonctionnent mais signalent des perturbations et disent ne plus pouvoir forcément tenir les délais indiqués. En prenant toutes les précautions qui s'imposent, des sociétés comme UPS et DPD disent assurer le plus possible leurs livraisons.

C'est plus compliqué pour les colis livrés en "point relais" puisque ces points sont pour beaucoup des commerces qui sont aujourd'hui fermés. Une société comme "Mondial Relay "indique mettre ses activités en sommeil dans un premier temps "jusqu'au 15 avril". Relais Colis de son côté assure que 2.000 de ses points sont encore actifs en France et qu'elle est en train de récupérer les colis livrés dans les commerces fermés pour les rendre disponibles ailleurs.

J'ai une panne de courant ou de gaz, puis-je être dépanné ?

OUI. Les opérateurs "techniques" des réseaux de gaz et électricité, Enedis, GRDF et Green Alp à Grenoble ont mis en place des plans permettant d'assurer les urgences dépannage et les sécurité d'approvisionnement.

Ma box et mes connexions internet sont en panne, puis-je compter sur une intervention ?

OUI. Nous n'avons pas fait le tour de toutes les assistances téléphoniques des opérateurs mais les sociétés qui sont en charge des réseaux fibres et/ou téléphoniques affirment avoir mis en place, là encore, des plans pour assurer les réparations sans trop exposer leur personnel. S'il faut changer la box, il doit y avoir moyen d'assurer une livraison, mais impossible de savoir dans quel délai.

Je n'ai plus d'argent liquide, y en a-t-il au distributeur automatique ?

OUI. La Banque de France assure que le réapprovisionnement se fait et se réjouit de notre comportement plutôt sage. En effet, si certains d'entre nous se sont rués sur les pâtes et la papier toilette, il y a pas eu de mouvement massif de retrait d'argent liquide.

Ma machine à laver ou mon chauffage sont tombés en panne. Y a-t-il des urgences plomberie ou serrurerie ?

OUI EN PRINCIPE. Les professionnels peuvent se déplacer mais, comme partout ailleurs, le personnel peut manquer pour cause de maladie ou de maintien à domicile pour cause de garde d'enfants. S'il faut racheter un appareil, le casse-tête sera aussi celui de la livraison.