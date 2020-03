Coronavirus : en Midi-Pyrénées, la solidarité s'organise

En Midi-Pyrénées, la solidarité s'organise pour faire face à la crise du coronavirus. Certains proposent de garder des enfants, d'autres d'aller faire des courses pour les plus âgés, des restaurateurs distribuent des repas gratuits. Tour d'horizon de ces initiatives qui font chaud au cœur.

Certes, la crise du coronavirus conduit certains à se ruer dans les supermarchés pour faire des provisions (et les enseignes assurent qu'il n'y aura pas de pénuries), mais elle permet aussi de beaux élans de solidarité. Voici un tour d'horizon et si vous aussi vous vous avez noté des initiatives, n'hésitez pas à nous les signaler par mail : redac.bleutoulouse@radiofrance.com ou au 05 34 43 31 31.

Des gardes d'enfants

De nombreuses personnes, notamment des étudiants proposent par exemple de garder des enfants, notamment via l'application pour smartphone gratuite "Nextdoor"

Capture d'écran de l'appli Next Door - Next Door

Par ailleurs, la micro-crèche "Jeux de mots", située à Cornebarrieu a appelé France Bleu Occitanie afin de signaler qu'elle avait 7 à 8 places disponibles et elle propose de garder des enfants de soignants, de policiers ou de gendarmes. Vous pouvez les appeler au 05 34 52 29 77.

L'association Voisins solidaires propose de son côté un kit gratuit intitulé "Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins". Il a pour objectif d'aider les habitants à organiser l'entraide grâce à des affiches, des tracts et un mini-guide de conseils fait par des professionnels.

Des repas gratuits

Un restaurateur toulousain qui avait un buffet annulé a donné l'équivalent de 80 repas à la Banque alimentaire vendredi, d'autres proposent à leur tour de donner au lieu de jeter, comme le Caffé Baggio à Toulouse qui donnera des plats ce lundi dès 12h.

capture d'écran de la page facebook du Caffé Baggio, à Toulouse - Caffé Baggio

De nombreux groupes sur les réseaux sociaux

Enfin, de nombreux groupes facebook ont été créés pour que les personnes puissent s'entraider, dont un intitulé S'entraider face au coronavirus à Toulouse et un autre "Coronavirus solidarité 31". Un autre groupe qui s'appelle "Coronactivités en famille" est dédié aux parents en région toulousaine "qui ne savent pas quoi faire de leurs enfants ou qui cherchent des activités à faire". Les internautes y postent leurs idées de sorties, balades, besoins de garde...

Le collectif Toutes en Grève lance de son côté un appel pour constituer un réseaux d'entraide collective, pour garder des enfants, aller faire des courses ou avoir du soutien, avec l'adresse mail suivante : solidarite.collective@gmail.com

Un numéro pour les entreprises en difficulté

Sachez aussi qu'un numéro a été mis en place en Occitanie pour les entreprises concernées par les mesures de soutien promises par le gouvernement. Au bout du fil : un référent de la DIRECCTE. C'est le 05 62 89 83 72 et par mail oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr

France Bleu Occitanie vous rappelle qu'il ne faut pas encombrer les lignes téléphoniques du Samu et appelez, pour toute information générale, le numéro vert : 0 800 130 000. Il est gratuit et ouvert 24h/24. Le préfet d'Occitanie en appelle par ailleurs au civisme de chacun.