Coronavirus en Moselle : "Nous entrons dans une zone rouge" prévient le Préfet

Le Préfet de la Moselle était l'invité de France Bleu Lorraine, ce vendredi. Alors que le taux d'incidence se dégrade dans le département et la Métropole de Metz, il annonce que : "La situation s'est subitement dégradée depuis une dizaine de jour, nous entrons dans une zone dangereuse, qui nécessite des mesures énergiques. Nous entrons en zone rouge, nous avons été classés jeudi en zone de vulnérabilité élevée, ensuite il y a plusieurs degrés dans les zones rouges. Quand nous seront à 150, ce sera l'alerte renforcée et il y aura sans doute de nouvelles mesures à prendre".

Élargissement de l'obligation du port du masque à l'étude dans la Métropole

Il rappelle que certaines mesures nationales vont s'appliquer dès ce week-end, en Moselle. "À partir de samedi matin, sur la voie publique, interdiction des rassemblements de plus de six personnes, interdiction de tenir des fêtes familiales ou amicales dans des salles des fêtes, des salles de spectacle. Dans ces lieux-là les réunions seront possibles à condition que les personnes restent assises, en occupant un siège sur deux, et qu'elles n'enlèvent jamais le masque. C’est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'apéritif, de pot amical dans ce type de salle".

Il ajoute : "Dans les lieux où on déambule, où les gens sont debout, il faudra respecter la règle de quatre mètres".

D'autres mesures devraient être prises dans les jours à venir : "J'avais décidé il y a un mois environ le port du masque dans le centre-ville de Metz, cette mesure est bien entendue maintenue, et je suis en discussions avec des maires de Metz et de quelques villes voisines pour étudier la possibilité d'étendre cette mesure".