Coronavirus : En Normandie, chocolatiers et pâtissiers s'adaptent pour les fêtes de Pâques

Livraisons à domicile, commandes en ligne, moins de production... pour faire face à la baisse de chiffres d'affaires depuis le début du confinement, les chocolatiers et pâtissiers s'adaptent à l'approche des fêtes de Pâques.

A Alençon, la boulangerie-pâtisserie La Halle au Blé a décidé de "ne pas produire de chocolats de Pâques cette année, par solidarité avec les chocolatiers de la ville qui ne vendent que ça", explique la gérante du commerce ornais.

Ludovic Luchier, patron de la boulangerie-pâtisserie alençonnaise Maison Luchier, lui a décidé de réduire considérablement sa production de chocolats. Il n'avait encore réalisé aucun moulage avant le confinement et a donc confectionné 150 petites pièces, contre 400 de toutes tailles habituellement.

"On enregistre une baisse de 50 % de chiffre d'affaire, les gens vont à l'essentiel, les pâtisseries et chocolats deviennent secondaires. Et Pâques sans la famille ce n'est pas pareil, donc je ne voulais pas me retrouver avec plein de chocolats sous le bras", confie-t-il.

Limiter les pertes

Les pâtissiers réduisent la production tout comme les chocolatiers, qui tentent au mieux de limiter les pertes. Jérôme Boutel, gérant de la chocolaterie Charlotte Corday à Caen, propose donc à ses clients la livraison de chocolats de Pâques à Caen et aux alentours, mais également la possibilité de commander en ligne.

"On essaie de compenser la baisse d'activité. On avait déjà fait 80 % de notre production habituelle de chocolats de Pâques. Donc si on ne vend pas tout, on va peut-être donner à des associations, pour le moment on essaie de limiter les dégâts", conclut l'artisan qui a du mettre ses salariés au chômage partiel.