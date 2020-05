Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : cinq décès à l'hôpital en 24h, six personnes de moins hospitalisées

Il y a un peu plus de décès signalés à l'hôpital en Nouvelle-Aquitaine ce lundi à 14h par rapport à la veille. Cinq personnes sont décédées en 24h selon le point quotidien de l'ARS. Par ailleurs, il y a six personnes hospitalisées pour Covid-19 en moins (soit 487 en tout), et une personne en réanimation en moins (84 au total). Et 10 personnes sont sorties guéries de l'hôpital en 24h.

Dans les Ehpad, aucun décès n'a été signalé en 24h. Au 11 mai, 122 Ehpad sont concernés par une situation de Covid-19 confirmée ou suspecte parmi des résidents ou le personnel, soit 13,6 % des Ehpad de notre région.

En revanche, le nombre de nouveaux cas confirmé reste stable : 10 nouveaux cas confirmés recensés par Santé publique France le 10 mai (contre 9 le 9 mai), ce qui porte le total à 4 868 depuis le début de l’épidémie.