Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : comment limiter les risques de rebond cet été

"La Nouvelle-Aquitaine est la région la moins concernée quels que soient les critères que l'on prend (taux d'incidence et nombre de décès rapporté à la population totale)" a rappelé ce mercredi 1er juillet 2020 le directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, Michel Laforcade (voir le détail des chiffres plus bas). À la veille des vacances scolaires, l'ARS a présenté les moyens mis en place pour l'été et, notamment, une campagne de communication pour maintenir la vigilance et inciter à l'application des gestes barrières. "Le virus est toujours présent" a précisé Michel Laforcade. Ce lundi, deux cas de Covid ont été relevés dans une école du Pays Basque mais, à ce jour, la région Nouvelle-Aquitaine a dénombré 120 foyers épidémiques depuis le début de la crise.

Utiliser le gel hydroalcoolique et le masque doivent rester des actes inscrits dans la vie quotidienne

Dans ce contexte, "comment passer un bel été bien mérité ?" lance le directeur de l'ARS. "Nous sommes sans illusions" sur le fait que les gestes barrières seront moins bien respectés qu'en mars mais "utiliser le gel hydroalcoolique et le masque doivent rester des actes inscrits dans la vie quotidienne". "Ce n'est pas très compliqué de porter un masque quand on est dans un lieu clos où on ne peut pas toujours prévoir de conserver la distanciation physique" ajoute Pierre Parneix, médecin hygiéniste, responsable du centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins.

Surveillance des eaux usées

L'afflux de touristes dans une région attractive comme la Nouvelle-Aquitaine peut-il être source de rebond de la pandémie ? "On veillera dans les zones de forte concentration de touristes, gîtes, campings, colonies de vacances... on aura en tête qu'il faut qu'on puisse intervenir très rapidement" assure Michel Laforcade. Un dispositif d'analyse des eaux usées est à l'étude. Le conseil régional Nouvelle-Aquitaine met en place un consortium pour suivre l'apparition du Sars Cov2 dans les eaux usées. Vingt points de surveillance doivent être définis, principalement dans des stations balnéaires, "pour agir et maîtriser le développement d'éventuels clusters".

Côté baignade, "il semble bien que l'eau ne soit pas propice à la survie du virus. Quelle bonne nouvelle de pouvoir se baigner sans crainte mais, en piscine ou eau de mer, respecter les distanciations physiques reste une valeur sûre." Le directeur de l'Agence régionale de santé qui insiste au passage sur l'importance de se baigner en zone surveillée pour éviter la noyade.

Les instances de veille maintenues pendant l'été

L'Agence régionale de santé dressait également ce mercredi le bilan des actions menées depuis le début de la crise sanitaire. Au total, 2017 cas ont été confirmés Covid-19 dans 397 structures collectives ou communautés dans la région. Depuis le déconfinement, 120 opérations de dépistage gratuits ont été proposés et elles ont permis de réaliser près de 5.000 tests (212 cas de Covid détectés). Toutes les instances de veille de Santé publique France sont maintenues pendant tout l'été.

En marge de cette conférence de presse, le directeur de l'Agence régionale de santé a appelé à la solidarité avec "la Guyane où le pic de l'épidémie n'est prévu que dans un mois". L'ARS lance un appel au volontariat auprès des soignants qui accepteraient d'aller passer une semaine dans ce département.

