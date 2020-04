Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la Poste annonce le retour du courrier quatre jours par semaine

Après avoir réduit la distribution du courrier à trois jours par semaine depuis lundi dernier, pour motifs sanitaires liés à l'épidémie de coronavirus, le facteur va de nouveau passer quatre jours par semaine. Notamment pour distribuer la presse quotidienne.

Pour cela, l'entreprise va faire appel, dès lundi, à 3.000 personnes supplémentaires (volontaires des services supports, salariés de la filiale Médiapost, CDD...). Ce qui permettra notamment d'assurer la distribution des journaux les lundis ou mardis, et progressivement les lundis ET mardis.

La Poste annonce également un renforcement de l’accessibilité aux distributeurs d’argent et aux bureaux de poste dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) pendant le versement des prestations sociales.

Et une plus grande présence en zone rurale. Elle a pour objectif dit-elle, que 60% des habitants de ces zones soient désormais à moins de 5 km ou moins de 20 minutes en voiture d'un guichet. Pour cela, 400 bureaux tenus par un "facteur guichetier" vont rouvrir dès la semaine prochaine. Et 600 de plus la deuxième semaine d'avril.