Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 815 personnes hospitalisées, 264 en réanimation ce samedi

Il y avait, selon l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine 815 patients hospitalisés dans la région à cause du Covid-19 à 14h ce samedi (soit 40 de plus que la veille), dont 264 en réanimation (35 de plus de la veille). A noter : 48 patients d'Ile-de-France ont été accueillis dans les établissements de la région, faisant augmenter ces chiffres. 180 décès sont également signalés à l'hôpital depuis le début de l'épidémie, soit 6 de plus que la veille. 794 personnes atteintes ont pu regagner leur domicile après avoir été hospitalisées. C'est 7 de plus que 24 heures avant.

L'épidémie poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine avec 177 nouveaux cas confirmés, recensés par Santé publique France ce 11 avril, ce qui porte le total à 3.086 cas confirmés dans la région.

Répartition des cas confirmés de Covid-19 dans les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine

Le détail des hospitalisations et décès par département

Hospitalisations, réanimation, retour à domicile, décès : le point le 11 avril en Nouvelle-Aquitaine

La situation dans les Ehpad

L'ARS fait également ce samedi soir un point sur la situation dans les Ehpad. Ce samedi matin à 9h, 232 établissements sur les 898 que compte la Nouvelle-Aquitaine ont fait part d'un ou plusieurs cas possibles ou confirmés de Covid-19 en leur sein, parmi les résidents ou le personnel. C'est 42 de plus que la veille.

718 résidents sont confirmés ou cas possibles de Covid-19 (plus 40 par rapport à la veille). Parmi ces cas possibles ou confirmés, en 24 heures, la mort en Ehpad de 15 personnes supplémentaires a également été signalée (53 au total), 2 autres décès de pensionnaires sont intervenus à l'hôpital (31 depuis le début de l'épidémie). Ces derniers chiffres sont donc comptabilisés dans les décès à l'hôpital.

Ces chiffres sont les données déclaratives transmises par les établissements entre le 1er mars et le 11 avril à 9h

Porter des gants pour se protéger : une fausse bonne idée

Dans son point quotidien, ce samedi soir, l'ARS Nouvelle-Aquitaine rappelle que de porter des gants pour se protéger du Covid-19 donne un faux sentiment de sécurité. Porter des gants peut même être risqué si les gestes barrières ne sont pas respectés, car la main (ou le gant) transfère également des gouttelettes infectées jusqu'au visage. Lorsqu'on porte des gants, on peut se croire protégé et on ne se lave plus les mains régulièrement, on se touche le visage et on contamine notre environnement sans y penser (volant, téléphone, poignée de porte).

Il faut savoir que l'on se touche inconsciemment le visage avec les mains plus de 50 fois par heure. Se laver les mains très régulièrement reste donc le geste le plus efficace, et faire attention à ne pas se toucher le visage entre deux lavages, surtout lorsque nous sommes amenés à toucher des objets ou des surfaces potentiellement contaminées.