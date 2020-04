Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 832 personnes hospitalisées, 257 en réanimation ce dimanche

L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine parle ce dimanche soir de 832 patients hospitalisés dans la région à cause du Covid-19 à 14h ce dimanche (soit 17 personnes de plus que la veille), dont 257 en réanimation (7 de moins que la veille). 10 décès sont également comptabilisés dans la région depuis 24 heures, soit 190 depuis le début de l'épidémie. 815 personnes guéries ont pu regagner leur domicile après avoir été hospitalisées. C'est 21 de plus que 24 heures avant.

L’épidémie poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine avec 215 nouveaux cas confirmés recensés par Santé publique France le 11 avril, ce qui porte le total à 3 301 cas confirmés dans la région depuis le début de l’épidémie. L’augmentation sensible est à mettre en relation avec les dépistages systématisés dans les Ehpad.

Nombre de cas de Covid-19 par département en Nouvelle-Aquitaine au 11 avril 2020

Le détail des hospitalisations et décès par département

La situation des hospitalisations et des décès en Nouvelle-Aquitaine

Santé publique France précise une diminution des saisies et mises à jour des dossiers patients dans SI-VIC lors du week-end prolongé de Pâques. Les données SI-VIC étant analysées par date de déclaration, les interprétations des chiffres transmis les samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 avril, ainsi que les tendances observées, doivent être prudentes. Une baisse artificielle pourrait être observée ces jours et suivie d’un rattrapage les mardi 14 et mercredi 15 avril.

La situation dans les Ehpad

L'ARS est également revenue sur la situation dans les Ehpad. Ce dimanche matin à 9h, 237 établissements sur les 898 que compte la Nouvelle-Aquitaine ont fait part de cas de Covid-19 en leur sein. C'est 5 de plus que la veille. En 24 heures, la mort en Ehpad de 3 personnes supplémentaires a également été signalée (56 au total). 2 autres pensionnaires sont décédés à l'hôpital (33 depuis le début de l'épidémie). Ces chiffres sont également comptabilisés dans les décès globaux en milieu hospitalier.

Selon le dernier bilan transmis par les établissements, 89 personnes âgées sont décédées en Nouvelle-Aquitaine dans un Ehpad ou bien à l'hôpital depuis le 1er mars.

La situation dans les Ehpad de Nouvelle-Aquitaine ce dimanche 12 avril à 9h

Des arrêts de travail pour les proches des personnes à risque

Les personnes à risque dont la liste a été établie au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique peuvent bénéficier d’un arrêt de travail.

Dorénavant leurs proches aussi peuvent obtenir un arrêt de travail. Il est délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin de ville. Le proche doit prendre contact avec son médecin de préférence, et si cela est possible, par téléconsultation. https://www.ameli.fr/landes/assure/actualites/covid-19-les-proches-dune-personne-vulnerable-peuvent-beneficier-dun-arret