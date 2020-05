Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 29 personnes de moins hospitalisées en 24h, quatre décès recensés

En ce deuxième jour de déconfinement, le solde entre les entrées et les sorties de personnes hospitalisées reste négatif en Nouvelle-Aquitaine, avec 29 personnes de moins en 24h, pour un total de 458 personnes actuellement hospitalisées. Il y a par ailleurs 9 personnes de moins en réanimation (soit 75 au total).

Quatre décès ont été signalés en 24h selon le point quotidien de l'ARS ce mardi, un en Corrèze, et trois en Gironde. 24 personnes sont sorties guéries de l'hôpital en 24h.

La situation dans les Ehpad

Dans les Ehpad, aucun décès n'a été signalé en 24h. Au 12 mai, 130 Ehpad sont concernés par une situation de Covid-19 confirmée ou suspecte parmi des résidents ou le personnel, soit 14,5 % des établissements de notre région.

En revanche, le nombre de nouveaux cas confirmés reste stable : 9 recensés par Santé publique France le 11 mai (contre 10 le 10 mai), ce qui porte le total à 4 877 depuis le début de l’épidémie.

Evolution des nouveaux cas confirmés de coronavirus. - ARS

Dépistages dans la Vienne

A Buxerolles, dans la Vienne, la rentrée scolaire a été reportée ce mardi pour cause de suspicion de Covid-19 chez une animatrice et une enseignante. Finalement, les dépistages effectués sur les deux cas suspects et leur entourage (soit 5 personnes) se révèlent être négatifs indique l'ARS, qui indique qu'une décision concernant l’ouverture des écoles va être rapidement prise par la mairie et l’éducation nationale.

En revanche, concernant la commune de Chauvigny, un nouveau cas de Covid-19 a été détecté rapporte l'ARS. Il s’agit d’un personnel de l’équipe éducative de l’école de primaire les Guiraudières. Toutes les écoles restent fermées. Pour rappel, quatre personnes avaient été testées positives parmi les membres de la direction du collège Gérard Philippe en fin de semaine dernière.